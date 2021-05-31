Москва, , 12:00 — REGNUM В России находятся на пенсии 35% граждан, из них 25% продолжают работать и 10% неработающие, приводит данные ВЦИОМ.

Читайте: Жители РФ назвали сумму накоплений для безбедной старости

Среди людей в возрасте 60+ работает на пенсии каждый пятый (19%). При этом 87% пенсионеров ведут активную социальную жизнь: несколько раз в неделю встречаются с друзьями и знакомыми.

Есть к кому обратиться за помощью в критический момент 88% людям старшего поколения, не у кого попросить помощи 10%. У 85% пенсионеров есть с кем обсудить вопросы личного характера, нет такой возможности у 12%.

Опрос по телефону 18 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, достойную пенсию в России можно накопить несколькими способами.

А также подробнее: Эксперты назвали способы накопления на пенсию в России