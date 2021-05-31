Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп недавно объявил, что его старый частный самолет будет модернизирован, чтобы вскоре использовать его для проведения новых предвыборных встреч с избирателями, что является самым верным признаком того, что бывший хозяин Белого дома планирует вновь вступить в политическую борьбу. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

«После того, как Дональд Трамп зализывал свои раны в своем частном гольф-клубе Mar-a-Lago на Палм-Бич во Флориде в течение чуть более четырех месяцев, сейчас он кажется весьма неугомонным. Сообщения от его организации «Спасите Америку» становятся все более частыми и все чаще посвящены политике и защите, как утверждается, его успехов на посту президента», — написал журналист.

«Самое интересное — так это его старый частный самолет, Boeing 757 с нарисованными изображением Трампом по бокам, который, по словам самого экс-президента, стал «культовым» во время избирательной кампании 2016 года. Самолет находился в ангаре в Нью-Йорке в течение четырех лет президентства Трампа, но вскоре он будет доставлен в Луизиану, где будет проведено техобслуживание, а борт будет покрашен заново для «эксплуатации в ходе будущих встреч в рамках предвыборной кампании», — написал журналист.