Москва, , 11:59 — REGNUM В настоящее время в ЕС в отношениях с Россией вновь возводят разделительные линии, которые углубляются, как окопы. Об этом заявил 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на открытии конференции по отношениям России и ЕС.

По словам главы МИД РФ, в данный момент ситуация в отношения между Россией и Европейским союзом продолжает быть «весьма тревожной», когда «общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия».

«В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», — сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что в данный момент перспективы для объединительной повестки являются ограниченными, при том, что в 2010 году была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, однако сообщество ушло от данной договоренности, как и от соглашения о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.

При этом министр добавил, что на данный момент механизмы структурированного сотрудничества в отношениях с Россией между ЕС и НАТО также «выхолощены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.