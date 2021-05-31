Париж, , 11:56 — REGNUM Проверить сообщение о слежке США за европейскими чиновниками призвал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон 31 мая в эфире радиостанции France Info.

«Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», — сказал представитель МИД. Он прокомментировал сообщение в СМИ о причастности спецслужб Дании к слежке в ЕС.

Ранее СМИ Германии, Дании и Швеции сообщили о причастности датских спецслужб к слежке за чиновниками в ЕС. Сообщалось о помощи Дании Агентству национальной безопасности США (АНБ).

В частности, 31 мая шведское издание SVT Nyheter сообщило, что АНБ при помощи датских спецслужб следило за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками Швеции.

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