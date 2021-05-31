31 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Канаде обнаружены останки сотен индейских детей на территории школы-интерната, что вызывало бурную реакцию у китайцев.

Цинь Шихуан, , 13:14 — REGNUM Власти канадского города города Камлупс 28 мая опубликовали заявление о том, что на месте бывшей местной индейской школы-интерната были обнаружены останки 215 захороненных там детей.

Ковбой Цитата из к/ф «Назад в будущее 3». реж Роберт Земекис. 1990. США

30 мая по местному времени национальные флаги всех федеральных учреждений Канады, в том числе национальный флаг на крыше здания парламента в Оттаве, были приспущены в знак скорби по 215 детям коренных народов.

Школа-интернат для детей индейцев в городе Камлупсе функционировала в период с 1890 до 1969 год под контролем католической церкви. Затем она перешла под управления федерального правительства и просуществовала в таком статусе до 1978-го.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к ужасающей находке и к поведению властей Канады, опубликовав сотни комментариев под соответствующей публикацией паблика «Ежедневная экономика»

Дженни Огаста Браунском. День Благодарения в Плимуте. 1925

«Сначала убей, потом извинись! 666», — заявил один из комментаторов, отметив, что происходившее в Канаде попахивает уже конкретным сатанизмом.

«Неудивительно, что они сомневаются в профессионально-технических училищах в Синьцзяне», — заметил пользователь beyond, напомним всем остальным, что Канада наряду с другими странами «просвещенного Запада» обвинила Китай в геноциде уйгуров в трудовых лагерях Синьцзяна.

«Крокодиловы слезы! Как же это отвратительно!» — отметил еще один комментатор, указав на то, что не верит во все эти лицемерные церемонии скорби со спущенными флагами.

«Геноцид — это старый добрый способ действий белого человека», — заявил «Хум-100».

»Вот она, настоящая «западная цивилизация!». Любуйтесь!» — согласился другой комментатор.

«То есть сначала убьют всех индейцев, а потом приспускают флаг? И действительно, извинились, чего еще надо?» — возмутился «Божественная лошадь 8888».

«Хорошим парням достаточно просто извиниться», — согласился еще один пользователь.

«За западной цивилизацией тянется кровавый шлейф нечеловеческой истории пиратской нации!» — отметил «Сторонник души».

«Эти дикари на Западе лучше всех лицемерно притворяются. Сначала уничтожили индейцев, а потом начали праздновать День благодарения. Лицемерные волки в овечьих шкурах!» — добавил samstocks.

Пирамида из черепов бизонов, около 1875 года, США

Китайцы также припомнили американцам (а они не разделяют особо канадцев и американцев, что неудивительно), что им бы стоило помянуть и жертв Великой депрессии, которые умерли от голода в 30-е годы, пока «денежные мешки» наживались на войнах и трагедиях собственного народа.

Особенно китайцы раздражены тем, как в реальности устроившие геноцид индейцев американцы в широком смысле этого слова смеют обвинять Китай в геноциде уйгуров, доказательств которому как не было, так и нет.

Кроме того, стоит отметить, что подобного рода находки бросают тень на всех белых людей, хотя среди белых людей есть народы или даже цивилизации, которым слово «геноцид» столь же чуждо, как и слова «толерантность» и прочий новояз, который призван заретушировать внутреннее человеконенавистничество фасадом из совестной патоки.