Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Иностранные спецслужбы активно пытаются получить доступ к научным исследованиям, проводимым в Швеции, а также наращивают свои усилия в деле вербовки научных сотрудников в университетах и колледжах страны. Об этом со ссылкой на данные Службы безопасности Швеции (SÄPO) сообщила газета Dagens Nyheter.

Возрастающая угроза в шведских университетах является частью более широкого вызова, стоящего перед Швецией за последние несколько лет, подчеркивает спецслужба.

«Угроза со стороны других стран стала как глубже, так и более продуманнее, она наносит вред Швеции разными способами», — заявил газете Кеннет Александерссон, старший аналитик SÄPO.

«Цифровизация несет в себе огромные преимущества для проведение исследований и научного общения по всему миру, но это также является мотивом для спецслужб и поводом для промышленного шпионажа», — добавил Александерссон.