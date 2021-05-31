Краснодар, , 11:54 — REGNUM Из колонии в Адыгее сбежал осужденный. Его объявили в розыск, распространив листовки с ориентировкой 28 мая 2021 года. На свободе беглец находился недолго, уже спустя двое суток его задержали в Анапе.

Об этом сообщили в управлении ФСИН по региону. В настоящее время осужденный вновь водворен в колонию №6 города Майкопа, откуда ему удалось сбежать. О беглеце известно, что он — уроженец города Севастополя. Отбывает наказание за грабеж, осужден на три года колонии строгого режима. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности и сбегал из-под стражи.

По данным МВД, сбежавшего осужденного поймали на улицах города-курорта 30 мая сотрудники патрульно-постовой службы Анапы. Они признали его по приметам, указанным в ориентировке. В настоящее время беглец передан сотрудникам УФСИН Адыгеи.