Красноярск, , 11:54 — REGNUM За минувшие выходные (29−30 мая) в Красноярском крае ликвидировали пять лесных пожаров на общей площади 67 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в краевом правительстве.

Очаги возгораний действовали в Абанском, Богучанском, Манском, Нижнеингашском, Туруханском и Шарыповском районах. В тушении принимали участие 122 человека, использовалось 11 единиц техники.

По состоянию на 31 мая в регионе зарегистрировано три лесных пожара на общей площади 341,5 га — в Абанском и Турахунском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует особый противопожарный режим. Он не охватывает лишь территории Крайнего Севера.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае полыхает более 300 га леса