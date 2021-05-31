Краснодар, , 11:53 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 31 мая. Ранее, 30 мая, сообщалось о 94 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре выявили 20 случаев, в Сочи — 13, в Анапе — девять. В Тимашевском районе заболели шесть человек, в Геленджике, Горячем Ключе и Апшеронском районе — по пять. По четыре новых пациента в Северском и Павловском районах, по три — в Новороссийске, Выселковском, Динском, Лабинском районах», — сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 48 426 случаев заражения коронавирусом, 43 419 пациентов выздоровели. Умерли 3 026 человек с COVID-19. В стационарах края находятся 954 пациента с коронавирусом, в тяжёлом состоянии 56 пациентов.