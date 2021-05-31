Стокгольм, , 11:56 — REGNUM В Швеции «Центристы» намерены изолировать партии, занимающее «крайнее положение» на политическом ландшафте. В этой попытке лидер партии Анни Лёф намерена обратиться к европейскому опыту и подражать странам, политика которых занимала «срединное положение». Об этом она сообщила в интервью телеканалу SVT.

«Я готова сидеть в одном правительстве как с Умеренными, так и с Социал-демократами. Мы не хотим вести переговоры по бюджету только с Левыми и Шведскими демократами», — отметила политик.

Лёф также подчеркнула, что ее партия не приемлет решение партий бывшего «Альянса за Швецию» сотрудничать со «Шведскими демократами».

«Это правда, что остальные три партии «Альянса за Швецию допустили сотрудничество и переговоры со Шведскими демократами, и я сожалею об этом. Но я бы все-таки хотела видеть некое продолжение сотрудничества внутри Альянса, а также с нынешними правящими партиями, чтобы в Швеции была стабильность», — подчеркнула лидер Лёф.