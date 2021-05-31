Тегеран, , 11:54 — REGNUM Соединенные Штаты не импортировали нефть из Ирана со времен бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом 31 мая сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде на пресс-конференции журналистам.

Так, представитель МИД Ирана отреагировал на сообщение об импорте нефти из Ирана в США, которые якобы имели место в марте 2021 года.

«Что касается этого вопроса, то у меня нет такой информации. Со времен бывшего президента США Клинтона (Вашингтон — ред.) не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им законом», — сообщил Хатибзаде.

Он также отметил, что возможно в США имели в виду что-то другое, но у официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана нет информации по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая пресс-служба управления энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщила, что в марте текущего года Соединенные Штаты впервые с 1991 года импортировали нефть из Ирана.

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