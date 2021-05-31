Москва, , 11:52 — REGNUM Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего Антона Заболотного. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт «армейцев» с 29-летним футболистом, который ранее выступал за «Сочи», рассчитан на три года. За ЦСКА Заболотный будет выступать под 91-м номером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелец сочинского клуба Борис Ротенберг подтвердил, что Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.

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