Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Ещё 176 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 мая.

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Новые случаи заражения зарегистрированы в 41 муниципальном образовании Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (65), в остальных территориях зафиксировано от одного до семи случаев. Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 2,3% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 94 190 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 84 265 носителей инфекции.

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