Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Норвежская государственная авиакомпания Norwegian Air Shuttle с 31 мая возобновляет внутренние рейсы в Швеции (в Умео и Лулео из Стокгольма), а также международные рейсы с территории страны в Осло и Малагу, ранее полностью прекращенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы очень рады вернуться в Швецию и снова встретить на борту наших шведских пассажиров. У нас есть абсолютное желание снова начать осуществлять полеты, и мы постепенно увеличиваем количество авиалиний в Швеции весной и летом», — заявил гендиректор Якоб Шрам, заявление которого доступно на официальном сайте компании.

Ранее Norwegian Air Shuttle прекратила полеты в Швецию из-за пандемии коронавируса. В будущем компания планирует начать осуществлять рейсы в 31 пункт назначения из Стокгольма и два из Гётеборга.