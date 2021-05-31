Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова высказалась о конспирологических теориях возникновения COVID-19.

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«Сейчас уже все эволюционировали, в том числе и конспирологи. Они перешли к каким-то более разумным утверждениям, хотя они продолжают оставаться конспирологическими», — сказала она в шоу Антона Красовского на YouTube.

Так, по её словам, существуют две основные конспирологические теории возникновения COVID-19. Первую она назвала полностью невозможной, речь идет о том, что «есть какой-то Доктор Зло, который на острове сделал вредный вирус, чтобы человечество истребить или сократить до какого-то смешного количества».

Вторая теория заключается в том, «что кто-то (в Китае или другой стране) пошёл в пещеры, где живут летучие мыши и изучал вирусы, специально вытаскивал, притаскивал в лабораторию», а затем «просто не уследили».

«Я считаю, что нам нужно просто отложить всё в сторону… и заняться решением проблемы», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анча Баранова сообщила, что средняя продолжительность жизни людей из-за перенесенного заболевания COVID-19 сокращается на 1,5−2 года

Также она отметила, что погодные условия в России в ближайшие два месяца будут определять ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране. Она пояснила, что этот процесс связан с конкуренцией различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, случаи заражения которыми фиксируются в разных точках мира и уже выявлены в РФ.

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