Берлин, , 12:04 — REGNUM Абсурд, гротеск и что-то походящее на фарс — именно так отреагировал один из видных представителей «Социал-демократической партии Германии» Пеер Штайнбрюк на тот факт, что американская разведка АНБ через Данию шпионила за многими европейскими политиками. В их число вошли Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Журналисты выяснили, что американская разведывательная служба АНБ с территории Дании шпионила за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в нескольких европейских странах в 2012 и 2014 годах, включая Швецию. SVT Nyheter смогли раскрыть это вместе с Danmark Radio, NRK, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Le Monde 30 мая.

Целями являлись Норвегия, Дания, Швеция и Германия. В Германии появилось три главных имени в связи со шпионским скандалом: канцлер Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне президент) и лидер оппозиции Пеер Штайнбрюк (ранее также министр финансов).

«То, что дружественные спецслужбы подслушивают и шпионят за лидерами других стран, — это довольно гротескно. С политической точки зрения, я считаю, что это настоящий скандал», — заявил Штайнбрюк немецкому изданию WDR.

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