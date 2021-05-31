Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём выявили 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 мая в федеральном оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем в субботу, 29 мая.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 439 689 случаев заражения коронавирусом. Это второй показатель среди регионов РФ, после столицы.

Смертность от COVID-19 в Петербурге остается на достаточно высоком уровне, характерном для всего мая 2021 года. За последние сутки от ковида в больницах Петербурга умерли 40 человек, общее число жертв болезни с марта 2020 года по настоящее время достигло 14 346 человек.

Выздоровели за это же время 405 282 человека, из них 813 выписаны по выздоровлению за минувшие сутки.

Напомним, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 928 человек.

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