Минск, , 11:48 — REGNUM На границе Белоруссии в понедельник, 31 мая, выезда в другие государства ожидают свыше 2,6 тыс. грузовых машин. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Так, по состоянию на 10:00 больше всего фур скопилось в пункте пропуска «Каменный лог» в Литву и «Урбаны» на выезд в Латвию. В электронной очереди значатся 470 и 300 грузовиков соответственно.

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Также выезда в Латвию ожидают 360 фур в пункте пропуска «Котловка», 350 машин — в «Беняконях», свыше 230 — в «Привалке» и ещё 150 фур — в пункте пропуска «Видзы».

Выехать в Латвию пока не могут 300 грузовиков, стоящих в «Григоровщине». Ещё почти 400 фур не могут отправиться в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая на белорусской границе наблюдалась аналогичная ситуация. В очередях на выезд из Белоруссии в страны Европейского союза скопилось более 2,6 тыс. грузовиков.