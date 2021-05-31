Рим, , 11:52 — REGNUM В «белую» зону, в которой снимаются все введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции ограничения и в том числе — комендантский час, переводятся с 31 мая три области Италии — южная Молизе, северо-восточная Фриули и остров Сардиния. Об этом 31 мая сообщает телеканал Rai News.

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Также уточняется, что в этих областях будет сохранен режим обязательного ношения защитных масок и другие, связанные с карантином, правила поведения, включая соблюдение безопасной дистанции и дезинфекцию рук.

При этом остальная часть страны продолжит пребывать в «желтой» зоне с умеренными эпидемическими рисками, где с 1 июня будут введены дальнейшие послабления, такие как посещение стадионов и других спортивных состязаний, а также открытие для работы закрытых залов предприятий общепита.

Отмечается, что к середине июня текущего года все регионы Италии могут перейти в «белую» зону.

Отметим, на сегодняшний день в Италии выявили за все время пандемии в общей сложности свыше 4,216 млн носителей коронавирусной инфекции.