Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Член Риксдага Йенс Холм («Левые») потребовал установить, каких шведских политиков прослушивали американские разведчики, после того, как стало известно, что США шпионили за политической элитой Швеции через датские оптоволоконные кабели. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

Отмечается, что Холм является членом Риксдага с 2010 года. Сейчас он занимает должность председателем транспортного комитета в парламенте. Сама новость о факте слежки за шведскими политиками его потрясла.

«Я негодую и меня просто шокирует, что это произошло. Не знаю, кого они прослушивали. Это похоже на какую-то Холодную войну», — отметил Холм.

«Мы, политики, представляем шведский народ. Мы представляем всю Швецию», — добавил парламентарий, недоумевая от обнародования фактов слежки.

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