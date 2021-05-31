Бишкек, , 11:46 — REGNUM Руководство Киргизии хочет увеличить свою долю в предприятии, оставив собственником иностранцев, — профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев прокомментировал ИА REGNUM ситуацию вокруг рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области.

По мнению эксперта, у нового руководства Киргизии «сейчас есть достаточно хорошее понимание основ работы мировых рынков».

»Самостоятельный выход на рынок в очень большом количестве отраслей практически невозможен. Как правило, это касается благородных металлов, драгоценных камней, даже хлопка и так далее. Рынок давным-давно разделен и блокирован для новых игроков. В этих условиях надежды Киргизии, связанные с самостоятельной продажей золота с национализированных предприятий могут не сбыться», — предположил он.

Бурнашев считает, «если есть понимание того, что попытка самостоятельного выхода на рынок безуспешна, а национализация рудника будет наносить ущерб имиджу страны, — то можно предположить, что активность Бишкека вокруг «Кумтора» объясняется одной причиной. Она заключается в том, что руководство страны хочет увеличить свою долю в предприятии, оставив собственником иностранцев».

Эксперт назвал еще один вариант выхода из сложившейся ситуации.

«Инвесторы уходят сами и никакого конфликта между сторонами нет. Такой вариант тоже вполне возможен. Если Бишкек выдвигает жёсткие условия и предлагает изменить систему отчислений в бюджет, а компания понимает, что проект оказывается менее выгодным, чем предполагалось, то, конечно, они самостоятельно могут завершить работы на руднике. Эту возможность тоже нельзя исключать, но она не противоречит моей версии. В любом случае, здесь идёт замена инвестора, потому что самостоятельный выход на рынок достаточно проблемен», — напомнил он.

Собеседник пояснил, что если Бишкек решил поменять инвестора, то этот вариант будет возможен «только в том случает, если нынешние инвесторы сочтут, что новые условия для них невыгодны и им будет предложен вариант выхода из проекта без штрафов и претензий с обеих сторон».

»Если же дело дойдет до судебных разбирательств, то судебное решение в пользу Бишкека, скорее всего, маловероятно. Сейчас наиболее вероятен тот вариант, что поменяют долю, увеличат доходность, потому что все остальные действия слишком рискованны», — отметил Рустам Бурнашев.