Уфа, , 11:49 — REGNUM Острая кишечная инфекция за минувшую неделю была выявлена у 175 человек в Башкирии. Об этом 31 мая сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в региональном правительстве.

Казак отметила, что из этого числа 70% заболевшими являются дети. Это ожидаемо для данного периода, подчеркнула она.

Отмечается, что за минувшую неделю специалисты выявили 12 случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В этот период было выявлено 14 271 случай острых респираторных заболеваний, при этом 50% случаев было выявлено у несовершеннолетних. Это на 9,1% выше показателя прошлой недели.

«Совокупная заболеваемость острыми респираторными инфекциями ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 13%», — подчеркнула Казак.

Казак также отметила, что более четырех тысяч человек обратились в медицинские организации Башкирии по поводу присасывания клещей. Это на 26% выше показателя прошлого года. За минувшую неделю в регионе зарегистрирован один случай заражения клещевым энцефалитом, и два случая заражения боррелиозом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что специалисты республики проводят акарицидные обработки местностей. Всего в 2021 году они намерены обработать площадь около четырех тысяч га.