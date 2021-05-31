Мадрид, , 11:56 — REGNUM Евросоюз намерен предложить России наладить «политическое взаимопонимание» на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Минском. Об этом сообщает 31 мая испанская газета El Pais, ссылаясь на свои источники.

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В ЕС опасаются, что Россия усилит своё влияние, воспользовавшись последствиями инцидента с лайнером Ryanair. В Брюсселе хотят предложить Москве наладить «политическое взаимопонимание и экономическое сотрудничество», чтобы преодолеть существующие разногласия.

Европейские страны к концу июня, когда намечен саммит ЕС, проработают меры в связи с ситуацией вокруг посадки самолёта Ryanair. Альтернативой «началу примирения» в ЕС считают «эскалацию напряженности и спираль санкций», от которых может пострадать российская экономика.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации с лайнером Ryanair саммит ЕС постановил запретить белорусским перевозчикам летать в аэропорты содружества и пересекать воздушное пространство ЕС. Перевозчикам из стран Евросоюза рекомендовано прекратить полёты над Белоруссией.

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