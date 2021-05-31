Приштина, , 11:48 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 30 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2120 образцов в крае выявили 23 носителя коронавируса. Ещё 130 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово выявили 107 405 случаев заражения коронавирусом. 102 782 пациента уже здоровы. 2243 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово вновь не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 2380 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации.

С 31 мая в республике отменили комендантский час и масочный режим на улицах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово отменят комендантский час к лету