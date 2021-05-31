Элиста, , 11:44 — REGNUM По факту незаконной вырубки деревьев в Элисте организована прокурорская проверка, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Информация об уничтожении зелёных насаждений на улице Клыкова появилась в социальных сетях. По словам подписчика паблика «Подслушано Элиста», в городе вырубают как старые, так и молодые деревья. Зелёные насаждения сносят прямо под корень или «безобразно кромсают их, что просто смотреть страшно».

«В ходе проверки будет дана оценка изложенным в публикации доводам о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры города», — уточнили в ведомстве.