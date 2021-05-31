Москва, , 11:44 — REGNUM В рамках внедрения цифровой образовательной среды в школах педагоги смогут разгрузить свой пласт работы посредством автоматизации процедуры проверки домашнего задания. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«Особую роль в поддержке [педагогов] играет и развитие цифровой образовательной среды. Мы разгружаем педагогов от рутинной бумажной работы, переводя в облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчетов по каждому ребенку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе», — сказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба.

Отмечается также, что внедрение ЦОС позволит выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьника.