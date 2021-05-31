Куала-Лумпур, , 11:43 — REGNUM Малайзия планирует открыть еще больше крупных центров для вакцинации граждан, сообщает Sindonews.

В Малайзии планируют создать пять крупных центров вакцинации вокруг Куала-Лумпура и два в штатах Пенанг и Джохор.

Власти также пытаются привлечь частных врачей к участию в программе вакцинации. Правительство Малайзии намерено обучать врачей общей практики делать инъекцию вакцины от коронавируса.

Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин объявил о «полной изоляции» по всей стране, начиная с июня. Более жесткие меры с 1 по 14 июня коснутся всех социальных и экономических сфер жизни, и останутся работоспособными только ряд секторов.

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