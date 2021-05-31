Москва, 31 мая 2021, 11:41 — REGNUM За истекшие сутки в Москве выявили 2614 случаев заражения коронавирусом, сообщили 31 мая в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2614 новых случаев заражения, госпитализировали 966 человек, скончались 55 пациентов», — рассказали в штабе.

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За сутки в столице поправили здоровье 1877 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 31 мая.

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