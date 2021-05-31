Киев, , 11:41 — REGNUM Проект постановления о санкциях в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко рассмотрит комитет Верховной рады по иностранным делам. Об этом заявила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Глава фракции «Голос» Кира Рудык, являющаяся соавтором постановления, сказала, что Рада планирует ввести персональные политические санкции. Она отметила, что экономические санкции — это более сложный вопрос, связанный с диверсификацией импорта.

Кравчук напомнила, что депутаты Рады не признали Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии. «Были прерваны все политические связи, не ведется сотрудничество», — сказала депутат.

Напомним, 30 мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ответные экономические санкции в отношении Украины будут соответствовать ущербу, нанесенному Минску.

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