Якутск, , 11:40 — REGNUM Председателя Госсобрания Якутии Петра Гоголева технично слили. Глава республики Айсен Николаев не доверил ему перевод парламента на «профессиональные» рейсы. Взамен Гоголев получил должность в Конституционном совете с хорошей заработной платой, прокомментировал на своей странице в Instagram отставку спикера Госсобрания Якутии политолог Виталий Обедин.

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«Спикер сделал свое дело, спикер может уходить», — написал Обедин.

Политолог считает, что новая должность Гоголева это награда за «организацию стремительного внесения поправок в основной закон».

По мнению Обедина на посту председателя Госсобрания нужен более организованный и авторитетный человек.

«Сессии Гоголев вел неуверенно, постоянно нарушал регламент, комментировал высказывания депутатов, не пресекал конфликты. Одним словом, был не на своем месте», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев объявил о своём намерении покинуть пост и перейти во вновь созданный Конституционный Совет при Госсобрании республики, об этом в своём телеграм-канале написал 31 мая депутат Павел Ксенофонтов.