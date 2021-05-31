Москва, , 11:40 — REGNUM Решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Что касается следующего года, то нужно смотреть за эпидемиологической ситуацией. Решения прошлого года и этого года связаны с тем, чтобы сократить и количество сдающих экзамены», — сказал Кравцов.

По его словам, в ведомстве будут смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в следующем учебному году, и, исходя из этого, «принимать соответствующие решения».