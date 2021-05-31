Майкоп, , 11:40 — REGNUM В Адыгее уличен в злоупотреблении должностными полномочиями руководитель одного из научных учреждений республики. Временно исполняющий обязанности директора заключил договор об аренде автомашины со своей сестрой и нанес ущерб ведомству на 540 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В отношении главы ведомства возбудили уголовное дело. В ходе расследования установлено, что в научном учреждении имелся свой автомобиль. При этом он был в технически исправном состоянии.

Однако, несмотря на это, директор заключил договор аренды другой машины, взяв ее в пользование у своей родной сестры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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