Обнинск, Калужская область, , 11:50 — REGNUM Житель Обнинска стал жертвой мошенников, поверив в заработок на виртуальной бирже, сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, поверив в заработок на виртуальной бирже 40.мвд.рф

По информации полиции Обнинска, потерпевшему позвонила девушка с номера телефона московского региона и предложила принять участие в игре на бирже, сказав, что можно заработать много денег, но для начала нужно перевести 15 тысяч рублей. Ничего не заподозрив, мужчина согласился на сомнительное предложение и перечислил деньги на якобы созданный специально для него уникальный адрес на сайте виртуальной бирже. В тот же день ему снова перезвонили и сообщили номер телефона брокера, с которым потерпевший в дальнейшем стал общаться. После трёх транзакций прибыль стала увеличиваться, и через три дня брокер предложил увеличить суммы вкладов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Когда деньги у клиента закончились, собеседники предложили ему оформить кредит. Оформив дистанционно кредит в размере 300 тысяч рублей, гражданин перевел незнакомцам деньги. Злоумышленники предложили внести дополнительно 20 тысяч долларов для продолжения игры на бирже. Однако узнав, что такой суммы у мужчины нет, «брокер» предупредил о прекращении заработка. Когда потерпевший пытался вернуть свои средства, то его счёт был уже заблокирован, а чтобы разблокировать, представители биржи потребовали дополнительный взнос в размере четырёх тысяч рублей. Гражданин занял деньги у знакомых и снова перевел на счёт в приложении. Однако и после этого незнакомцы продолжили требовать дополнительных финансовых вложений, угрожая начислением пений и расторжением сделки. Поняв, что имеет дело с мошенниками, гражданин, лишившийся в общей сложности более 1,3 млн рублей, обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». В настоящее время полицейскими устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

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