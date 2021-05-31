Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Бригада автомобиля скорой медицинской помощи пострадала в ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 31 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» Юрий З Бригада «скорой» пострадала в ДТП в центре Петербурга

ДТП в центре города произошло вечером 30 мая у дома 151 по Невскому проспекту. Автомобиль «скорой» задел по касательной BMW, который, судя по видео с городских камер наружного наблюдения, по какой-то причине выехал на встречную полосу движения.

«Пострадала вся бригада — два фельдшера и водитель. Все были доставлены в больницу, где было проведено обследование и оказана необходимая помощь», — рассказали в комздраве.

В настоящее время медики и водитель отпущены на амбулаторное лечение на долечивание. «Водителю наложили швы на руку», — уточнили в комитете.