Чита, , 11:38 — REGNUM Власти Забайкальского края профинансировали из краевого бюджета оплату доставки вакцин от коронавируса в медицинские учреждения. Как сообщает 31 мая пресс-служба правительства региона, сумма составила 5,2 миллиона рублей.

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Всего в бюджете на указанные цели предусмотрено 7,5 миллиона рублей, что позволит доставить в медорганизации региона свыше 900 тысяч доз вакцин от коронавируса.

«Таким образом, планируется вакцинировать около 470 тысяч человек по всему краю», — рассказала глава краевого минфина Вера Антропова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной: на 31 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 228, причём 102 из них обнаружили за выходные дни, 29−30 мая 2021 года. Вакцину от COVID-19 поставили более 160 тысяч забайкальцев.

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