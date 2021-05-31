Симферополь, , 11:37 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено в Крыму на 31 мая и 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём и до конца суток 31 мая, в течение суток 1 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, в восточных и западных районах Крыма 31 мая и 1 июня будет действовать чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая непогода обрушилась на столицу Крыма. В Симферополе оказались затопленными улицы, были повалены деревья. Однако в соцсетях жители радовались дождю, рассчитывая, что осадки пополнят запасы водохранилищ.