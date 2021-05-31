Аляска, США, , 11:38 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали на территории штата Аляска в США. Об этом 31 мая сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 06.59 по времени UTC (09.59 мск). Очаг землетрясения находился в 74 км к югу от поселка Чикалун. Он располагался на глубине 48,1 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на юге Ирана. Его очаг находился в 61 км к северо-западу от города Бушер. Глубина залегания сейсмособытия составила два километра.

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