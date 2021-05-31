Мадрид, , 11:35 — REGNUM Причиной ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала» стало отсутствие поддержки со стороны руководства клуба. Об этом 31 мая Зидан написал в открытом письме болельщикам команды.

«Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня и не оказывает поддержки в строительстве команды на долгосрочную перспективу», — приводит издание AS слова из письма Зидана.

По его словам, он не устал тренировать. Также он добавил, что в мае 2018 года покинул «Реал», потому что после множества побед почувствовал, что команде нужно обновление.

В марте 2019 года Зидан вернулся в клуб после просьбы президента Флорентино Переса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала».

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