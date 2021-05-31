Сут-Хольский район, Тува, , 11:35 — REGNUM В Туве энергетики ведут работы по восстановлению электроэнергии в сёлах Ишкин и Кызыл-Тайга Сут-Хольского района и селе Ийме Дзун-Хемчикского района. В работах принимают участие спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Как отмечается, ремонтные бригады протягивают кабель через реки Хемчик и Ишкин на аэролодке «Пиранья 6».

«В настоящее время в селах Ишкин и Кызыл-Тайга Сут-Хольского района электроснабжение подключено по резервной линии, в селе Ийме Дзун-Хемчикского района установлены 2 резервные передвижные генераторы», — отметили в управлении.

Восстановление электроснабжения по основной линии ожидается к концу дня 31 мая.

Напомним, на прошлой неделе в республике из-за сильных дождей обострилась паводковая ситуация. В ряде районов в связи с этим был введён режим ЧС. Как сообщало ИА REGNUM, три района оказались отрезаны от остальной части республики в связи с подтоплением дорог.

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