Ульяновск, , 11:34 — REGNUM В Ульяновской области произошло ещё несколько палов сухой травы, но площадь возгорания — небольшая. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Из них два возгорания потушены в Ульяновске, по одному — в Барышском и Теренгульском районах.

Общая площадь травяных пожаров за сутки составила 0,14 гектаров. Новых лесных пожаров не зарегистрировано.

Также за последние сутки обнаружена одна термическая точка, но в ходе проверки она не подтвердилась.

В министерстве природы Ульяновской области отмечают, что в регион поступили два лесопатрульных комплекса на базе «Уаз Фермер», в течение июня планируется поставка ещё десяти единиц лесопожарной техники.