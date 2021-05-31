Москва, , 11:34 — REGNUM Каждый шестой из десяти работающих жителей России (58%) берёт на работу еду из дома. Обедают в столовой компаний 17%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Ходят в обеденный перерыв в близлежащие заведения общественного питания 10%. Отлучаются пообедать домой ещё 8%. Заказывают доставку еды в офис 1% работников.

Обед из дома чаще приносят женщины, чем мужчины — 70% против 46% и сотрудники с окладом менее 30 тыс. руб. (70%). Обедают в столовой компании чаще мужчины — 22% против 12%. Заказывают еду в офис молодежь до 24 лет (4%).

Опрос проведен 16 февраля-14 апреля 2021 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет в 414 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство крупных компаний в мире (65%) планируют сократить расходы на содержание офисов.

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