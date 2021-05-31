Мадрид, , 11:34 — REGNUM Представители Евросоюза опасаются, что Россия воспользуется инцидентом с самолётом Ryanair в Белоруссии и последовавшей дестабилизацией отношений ЕС и Минска, чтобы усилить своё влияние в белорусском государстве. В этой связи в ЕС намерены предложить России наладить «политическое взаимопонимание и экономическое сотрудничество», пишет испанское издание El País со ссылкой на источники.

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Отмечается, что к саммиту ЕС, который состоится в конце июня 2021 года, представителями Евросоюза ведется проработка мер в связи с ситуацией в Белоруссии.

При этом, как отмечают источники испанского издания, альтернативой «началу примирения [между Евросоюзом и Россией] будет эскалация напряженности и спираль санкций, которые могут нанести» ущерб российской экономике.