Сеул, , 12:00 — REGNUM На церемонии открытия саммита партнёрства ради «зелёного» роста и глобальных целей до 2030 года (P4G), состоявшейся 30 мая в культурном центре Dongdaemun Design Plaza в Сеуле, во вступительном ролике вместо карты Сеула была показана карта Пхеньяна. Об этом сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно опубликованным данным, видео, в котором было представлено место проведения международного мероприятия и страны-участницы, было показано перед выступлением президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Саммит P4G представляет собой международную платформу, ускоряющую принятие решений для достижения целей в области устойчивого развития. Он проходит с 30 по 31 мая под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности» и является первым многосторонним саммитом по окружающей среде, проводимым в Южной Корее.

В саммите принимают участие 47 глав и высокопоставленных лиц разных стран, а также главы 21 международной организации.