Москва, , 11:31 — REGNUM Первый регулярный рейс белорусской авиакомпании «Белавиа» из Минска в Уфу состоялся 31 мая. Сообщение об этом опубликовано на сайте перевозчика.

«31 мая «Белавиа» запустила регулярные рейсы в Уфу», — сообщили в «Белавиа».

Самолёт вылетел из Минска в 00:10 и прибыл в столицу Башкирии в 04:39 по местному времени. Прямые и обратные рейсы между Минском и Уфой будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Ранее в мае «Белавиа» запустила рейсы в Екатеринбург и Самару.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский национальный перевозчик «Белавиа» намерен компенсировать полётами в страны СНГ издержки от санкций, которые ряд европейских стран ввёл против Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая.

Читайте также: В Белоруссии заявили о намерении наращивать полёты в страны СНГ