Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров возглавили первые строчки итогов предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Государственной думы по партийному списку. Об этом 31 мая сообщается на сайте праймериз.

Pg.er.ru Макаров, Боярский и Петров вошли в топ-3 праймериза «Единой России»

Так, согласно опубликованным данным, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров получил 159 815 голосов, второе место досталось Сергею Боярскому — 156 467 голосов, а третье — Юрию Петрову — 145 464 голоса. Замыкает первую десятку кандидатов Марина Бойко — беспартийный учитель-логопед, набравшая 2827 голосов.

Напомним, что верификация выборщиков, которые могут голосовать на праймериз «Единой России» проходила через портал государственных услуг. Регистрация проходила с 19 апреля по 28 мая. К утру 29 мая в качестве выборщиков были зарегистрированы более 7 млн человек — это почти 7% от общего числа избирателей в стране.