Макаров, Боярский и Петров лидируют на праймериз «ЕР» от Петербурга
Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров возглавили первые строчки итогов предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Государственной думы по партийному списку. Об этом 31 мая сообщается на сайте праймериз.
Так, согласно опубликованным данным, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров получил 159 815 голосов, второе место досталось Сергею Боярскому — 156 467 голосов, а третье — Юрию Петрову — 145 464 голоса. Замыкает первую десятку кандидатов Марина Бойко — беспартийный учитель-логопед, набравшая 2827 голосов.
Напомним, что верификация выборщиков, которые могут голосовать на праймериз «Единой России» проходила через портал государственных услуг. Регистрация проходила с 19 апреля по 28 мая. К утру 29 мая в качестве выборщиков были зарегистрированы более 7 млн человек — это почти 7% от общего числа избирателей в стране.