Москва, , 12:23 — REGNUM В минувшем году российскими металлургами было получено около 100 млрд рублей сверхдоходов и данные средства должны быть возвращены в государственный бюджет в виде налогов. Об этом 31 мая заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

Как отметил Белоусов, он не будет называть конкретные компании и озвучивать сколько они заработали.

«Но я вам могу сказать, что в этот ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило», — сказал он.

При этом вице-премьер РФ подчеркнул, что такой заработок — это неплохо и также неплохо то, что данные компании выплачивают дивиденды

«Плохо то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен», — указал Белоусов.

«Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили — нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей по году», — также отметил он.

Кроме того, первый зампред правительства РФ добавил, что, как он считает, металлургические компании должны вернуть данные деньги в госбюджет в виде налогов.

«Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное, ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — рассказал Белоусов.

Вместе с тем, он пояснил, что сами металлурги понимают, что нужно вернуть в бюджет данные деньги.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать», — также подчеркнул вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал, что наиболее многочисленной из иностранных делегаций на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в период со 2 по 5 июня текущего года в Санкт-Петербурге, станет делегация США.