Барнаул, , 11:28 — REGNUM Власти Алтайского края отреагировали на ЧП с батутом в Барнауле, где двое детей получили тяжелые травмы. Как сообщает 31 мая телеграм-канал правительства региона, в ходе совещания намечены конкретные мероприятия по надзору за аттракционами в крае. Вместе с тем, власти признали, что из-за отсутствия госрегистрации, существует проблема контроля.

В частности, инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники издан приказ о проведении с 31 мая плановых рейдовых осмотров аттракционов, подготовлены и сегодня будут направлены для согласования в прокуратуру Алтайского края проекты приказов о проведении внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей — владельцев батутов, сведения о которых имеются в инспекции. Проверки начнутся сразу же после согласования с прокуратурой.

На официальном сайте инспекции открыта горячая линия для граждан, по которой они могу направить информацию о батутах и других аттракционах, эксплуатирующихся с возможным нарушениями правил безопасности (телефон горячей линии — 8 (3852) 35-36-46 ). Ранее во все муниципалитеты края было направлено распоряжение губернатора Алтайского края о необходимости согласования с органами гостехнадзора вопроса о выдаче разрешений на установку аттракционов.

Выяснилось, что всего в Барнауле действуют более 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные в парках отдыха.

В первую очередь проверки проведут в отношении четырех индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 12 аттракционов. В рамках рейдовых мероприятий будут устанавливаться владельцы 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края, с инициированием проведения внеплановых проверок в случаях выявления нарушений правил эксплуатации.

«В соответствии с действующим законодательством все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации. Однако правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов — до октября 2022 года.

В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов. В настоящее время руководством края разрабатывается инициатива внесения изменений в действующие правила о сокращении сроков моратория на регистрацию аттракционов», — сказано в официальном сообщении правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Барнауле, по адресу Попова, 70-Д (возле «ТЦ Район») произошло ЧП: на открытой площадке сильно пострадали двое детей, прыгавших на батуте. По словам очевидцев, после того, как оторвались крепления, двух девочек 2017 года рождения буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы.

Читайте также: В Барнауле из-за лопнувшего батута пострадали дети

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Читайте также: В Барнауле из-за травмирования детей на батуте возбуждено уголовное дело