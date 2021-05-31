Москва, , 12:23 — REGNUM Промышленники, ожидая подорожания электроэнергии уже в 2021 году на 7,5%, просят российское правительство принять меры для сдерживания оптовых цен в пределах инфляции. Соответствующее письмо «Сообщество потребителей энергии» направило на имя вице-премьера Александра Новака, сообщает газета «Коммерсантъ».

Читайте также: В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию

Согласно прогнозу «Совета рынка» (регулятор энергорынков), на который ссылается директор ассоциации Василий Киселев, темпы роста средней одноставочной оптовой цены на 1,63−2,36 п. п. в 2021—2022 годах превысят прогнозные уровни инфляции. По его словам, это «приведёт к переплате потребителями около 102,9 млрд рублей за два года».

Ещё более заметный рост потребители ожидают после 2025 года, когда энергорынок начнёт оплачивать новые стройки: создание двух энергоблоков Курской АЭС-2, генерации для Восточного полигона и новых ВИЭ.

«В 2026 году разрыв между контролируемыми параметрами достигнет максимального значения с превышением более, чем в 2,2 раза. Для исключения указанных рисков и предотвращения негативных последствий для экономики РФ целесообразно предусмотреть сокращение и сглаживание роста платежей потребителей энергии», — подчёркивается в письме.

В этой связи сообщество предлагает более прозрачно регламентировать поведение генераторов на энергорынке, чтобы пресечь искусственное повышение цен на рынке на сутки вперёд.

Также по теме: Минэнерго России сравнило цены на электроэнергию в стране и в мире

В частности, предлагается исключить механизм занижения объёмов продажи мощности на РСВ и перейти с суточной на почасовую проверку требования о непревышении цены в заявке на РСВ над ценой в заявке на предварительный отбор геноборудования.

Кроме того, предлагается проводить мониторинг целевого расходования сверхдоходов генераторов от дополнительной индексации цены конкурентного отбора мощности с 2022 года. Также предложено снизить норму доходности и продлить период поставки мощности новых АЭС, обязать генкомпании финансировать минимум 20−35% стоимости проектов модернизации за счет прибыли на РСВ.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ ожидают подорожания энергии для промышленности