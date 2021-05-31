Волгоград, , 11:32 — REGNUM Мальчик 14 лет погиб в одном из водоёмов, расположенных недалеко от посёлка Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области. Назначена доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Школьник 29 мая вместе с четырёхлетним братом и 15-летним другом отправились к местному водоёму. Приятель остался на берегу, а братья решили поплавать. В какой-то момент подросток скрылся под водой и не выплыл на поверхность. Старший школьник бросился на помощь, однако не смог спасти товарища. Тело мальчика также самостоятельно не нашли прибывшие взрослые и родители детей. Обнаружили погибшего подростка спустя несколько часов сотрудниками МЧС в ходе поисковой операции.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.