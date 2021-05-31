Копенгаген, , 12:24 — REGNUM Операция спецслужб Дании по слежке за ведущими европейскими политиками называлась Dunhammer («Операция рогоз»). Об этом 31 мая сообщило Датское радио (DR).

«Секретная операция датской разведки имело кодовое название «Операция рогоз», — сообщил источник DR.

По данным собеседника радио, слежка проводилась рабочей группой в датских спецслужбах, в которую входили четыре хакера и аналитики. Они якобы изучали датско-американское сотрудничество в условиях строжайшей секретности.

Сделанные группой выводы были обобщены в секретном докладе Dunhammer, который был представлен главе датской разведки в 2015 году и который стал центральным документом, вызвавшим скандал.

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы Дании в 2012—2014 годах помогали следить в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, действующим на тот момент главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером (сейчас — президент ФРГ) и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

В правительстве Германии газете заявили, что не знали о слежке, Меркель стало известно об этой ситуации из материала Süddeutsche Zeitung. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.

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